В ЛНР готовят поезд для эвакуации жителей в Россию

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. "Луганская железная дорога" (ЛЖД) готовит пассажирский поезд для эвакуации жителей республики в Россию. Об этом сообщили в ночь на субботу на предприятии.

"ЛЖД начала подготовку пассажирского поезда для эвакуации жителей республики. Состав будет состоять из плацкартных и купейных вагонов, общая вместимость которых составит около 500 мест. Поезд будет следовать сразу на территорию РФ", - приводит сообщение компании агентство Луганскинформцентр.

Также перевозить своих жителей железной дорогой планируют в ДНР. Ранее в своем докладе главе ДНР Денису Пушилину глава МЧС республики Алексей Кострубицкий сказал, что эвакуация происходит как автобусами и частными автомобилями, так и железнодорожным транспортом.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень и очень опасной из-за провокаций украинской стороны.