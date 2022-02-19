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Попова заявила, что беженцев из Донбасса будут тестировать на ковид в местах проживания

По словам главы Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках не самая благоприятная
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы будем их [людей] тестировать, но только в местах проживания, делать это границе совсем невозможно. Только там, где они будут все собираться", - сказала она на совещании.

Об эпидситуации

Эпидемическая ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках не самая благоприятная, в частности по коронавирусу, сообщила Попова.

"Эпидситуация на территориях, откуда к нам идут люди, на самая благоприятная, ситуация тяжелее по ковиду, как минимум, чем у нас. С учетом того, что показатели тестирований не сопоставимы. Это первые риски, которые мы видим ", - сказал она на совещании в Ростове-на-Дону.

Попова отметила, что необходим срочный учет беременных, инвалидов и грудных детей, они требуют особых условий пребывания и ухода.

Запасов вакцины от ковида для беженцев из Донбасса достаточно.

 

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