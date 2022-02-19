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В России с 1 марта ужесточат правила получения разрешения на оружие

Это коснется, в частности, прохождения медицинского осмотра
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правила получения разрешения на оружие ужесточаются с 1 марта в России, в частности, это коснется прохождения медицинского осмотра. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

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"В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием. Что касается психологического тестирования при получении справки на оружие, то, полагаю, данная мера в качестве дополнительного обследования может быть назначена врачом-специалистом, исходя из результатов проведенного им осмотра", - сказал он.

Медведев также отметил, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения. "Кроме того, Росгвардия получает возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения гражданином данного медицинского освидетельствования", - заключил замначальника главка.

Ранее сообщалось, что такая медкомиссия должна проводиться раз в пять лет. Согласно новому закону, проходить ее будут как впервые приобретающие оружие, так и владельцы оружия, в том числе наградного (за исключением военных). О выявлении, в том числе внеплановом, у гражданина заболеваний, входящих в перечень, Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию (разрешение) и оружие в Росгвардию. Такие требования будут касаться также лиц, которые коллекционируют или экспонируют оружие. После этого в течение двух месяцев гражданин должен будет пройти внеочередное медосвидетельствование либо лишиться права владения оружием.

Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

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