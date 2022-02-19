Фитнес-клубы в 35 российских регионах предоставили бесплатные абонементы медикам

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Фитнес-клубы в 35 российских регионах предоставили работникам системы здравоохранения около 100 подарочных абонементов и годовых клубных карт на физкультурно-оздоровительные занятия. Об этом сообщила в субботу ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

"Медикам, которые борются с распространением коронавируса в России, фитнес-клубы 35 регионов России предоставили около 100 бесплатных клубных карт и абонементов на занятия физкультурно-оздоровительные занятия. Подарочные карты и абонементы с различным сроком действия переданы через благотворительный фонд поддержки врачей "Герои", - сказала она.

В числе тех, кто решил поддержать работников здравоохранения, сети WorldClass и X-fit (множество регионов присутствия), Hit Fitness (Санкт-Петербург), Drive Fitness (Екатеринбург), "Броско фитнес" (Оренбург), Flex Gym (Омск), Prime Fitness (Волгоград), Profresh (Таганрог), Good Gym (Новороссийск) и другие.

"За время пандемии коронавирусной инфекции все мы осознали, а многие ощутили на себе, насколько важен труд врачей и медицинских сестер, фармацевтов и санитаров, фельдшеров и экипажей скорой помощи. В целом пандемия и связанная с ней обстановка требуют повышенной социальной ответственности от общества, бизнеса. Мы считаем своим долгом протянуть руку помощи и оказать поддержку медсотрудникам для того, чтобы сохранить их здоровье и улучишь физическое состояние. Мы уверены, что количество клубов, которые готовы поддержать медиков, будет только увеличиваться", - отметила Силина.

Ранее Национальное фитнес-сообщество подписало соглашение с фондом "Герои", по которому работникам сферы здравоохранения в 150 фитнес-клубах 37 регионов РФ предоставили специальные льготные условия на посещение оздоровительных занятий - пониженный тариф в виде снижения стоимости на все услуги клубов от 20 до 70%. Кроме того, фитнес-сообщество совместно с попечительским советом благотворительного фонда в том числе "намерено разрабатывать и внедрять различные оздоровительные программы и программы восстановления состояния здоровья граждан, перенесших COVID-19", уточнила Силина.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов России, имеет 44 официальных представительства. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, шесть федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компании различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.