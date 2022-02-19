В зоопарке под Омском планируют разводить краснокнижных дальневосточных леопардов

ОМСК, 19 февраля. /ТАСС/. Единственный в России сельский зоопарк в поселке Большеречье Омской области планируют разводить краснокнижных дальневосточных леопардов, которые находятся на грани исчезновения и считаются самым редким в мире подвидом этих животных. Об этом сообщила ТАСС в субботу директор зоопарка Юлия Сырецкая.

"У нас есть чистокровная самка дальневосточного леопарда, мы для нее приобрели чистокровного трехлетнего самца. Мы хотим, чтобы они создали пару. Встретила она его приветливо, мы посадили их пока в соседних вольерах, чтобы притирались. Если все получится, надеемся получить потомство", - сказала Сырецкая.

Она добавила, что летом в зоопарке для леопардов начнется строительство новых просторных вольеров с природным грунтом и деревьями. "Эти вольеры будут закрыты сверху, так как леопарды прекрасно лазят по деревьям. Переднюю часть вольеров мы планируем сделать из стекла, чтобы можно было наблюдать за их жизнью", - рассказала директор зоопарка. Кроме двух дальневосточных леопардов, отметила она, в омском зоопарке есть еще две самки персидского и черного леопарда.

Ранее в зоопарке создали три подобных вольера для краснокнижных амурских тигров. В мае завершат строительство нового жилья для рысей. Открыть новые вольеры для леопардов планируется в 2023 году. "После этого у нас будет очень уютный угол с кошачьими, которые проживают в максимально приближенной к естественной среде обитания", - подытожила Сырецкая.

Дальневосточный, или амурский леопард - самый редкий из всех подвидов леопарда, обитает в горных лесах Дальнего Востока в районе границы России, Китая и КНДР. В дикой природе сохранилось менее ста особей. Животное внесли в Международную Красную книгу.

О зоопарке

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большая, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего мира, из них 63 вида занесли в Красные книги Международного союза охраны природы и России.

В 2020 году зоопарк при поддержке омского Минкультуры приступил к самой масштабной с момента создания модернизации. На первом этапе реконструировали клетки для мелких хищников и летние вольеры для обезьян, на втором - построили новые вольеры площадью около 300 кв. м для краснокнижных амурских тигров. Эти вольеры находятся под открытым небом в небольшом сосновом бору.