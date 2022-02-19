Шесть новых магистерских программ откроют в университете "Сириус"

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Научно-технологический университет "Сириус" запустит в текущем году шесть новых магистерских программ, которые возглавят ведущие ученые страны и руководители крупных индустриальных проектов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе университета.

"Научно-технологический университет "Сириус" запускает шесть новых программ очной магистратуры по самым трендовым направлениям развития науки и технологий. Возглавляют их ведущие ученые страны, которые имеют опыт работы в лучших университетах мира и руководят крупными индустриальными проектами. Под руководством наставников магистранты станут участниками научно-технологических команд мирового уровня в области математического моделирования, геномики, иммунобиологии, редактирования генома растений, биотехнологий и биомедицины, клинической психологии", - рассказал представитель университета.

В пресс-службе напомнили, что сейчас университет реализует четыре магистерские программы - "Генетика", "Биоинформатика", "Финансовая математика", "Робототехника" и "Когнитивные исследования". С 1 апреля бакалавры и специалисты (с присвоением квалификации "дипломированный специалист") смогут подать документы для приема на шесть новых программ. Это "Математическое моделирование в нефтегазовом инжиниринге", "Биоинформатика и геномика", "Генетика и биотехнология растений", "Иммунобиология и биомедицина", "Медицинская химия" и "Прикладной анализ поведения". Занятия начнутся в сентябре.

Новые магистерские программы возглавят член-корреспондент РАН, генетик Евгений Рогаев, академик РАН, специалист в области молекулярной биологии и иммунологии Сергей Недоспасов, профессор Йельского университета и университета Хьюстона, клинический психолог Елена Григоренко, профессор РАН, директор Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина и другие представители мировой науки.

"Наша цель - подготовить высококвалифицированных и востребованных специалистов для наукоемких отраслей. Наши молодые ученые смогут работать над проектами как в области фундаментальных открытий, так и прикладных исследований, создавать свои наукоемкие технологии и открывать высокотехнологичные стартапы. Они познакомятся с инновационными экспериментальными методами, будем погружать их в реальную работу над исследованиями, которые уже сейчас ведем в университете и в решение задач, поставленных российской наукоемкой индустрией", - отметил директор Центра генетики и наук о жизни "Сириуса" Евгений Рогаев, слова которого привели в пресс-службе.

Как отметила директор ВИР имени Н. И. Вавилова Елена Хлесткина, магистратура "Генетика и биотехнология растений" первая в России. "Студентам, которые будут учится на ней не придется никуда ехать - все ведущие преподаватели и специалисты в этой сфере сконцентрируются в университете "Сириус" для передачи из первых рук своих знаний и навыков, научат ставить и решать на мировом уровне задачи в новом направлении - "Next-generation breeding" - селекции следующего поколения, базирующейся на генетических и биотехнологиях", - привели в пресс-службе слова Хлесткиной.

О "Сириусе"

Научно-технологический университет "Сириус" создан в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина как значимая часть непрерывной системы поддержки и развития талантов. В 2021 году университет открылся для магистрантов и аспирантов. Программы бакалавриата стартуют в 2023 году. Студенты вовлечены в прорывные научно-исследовательские проекты и в решение задач, поставленных российской наукоемкой индустрией.