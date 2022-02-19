На границе с Ростовской областью к полудню ожидают прибытия 25 тыс. эвакуированных из ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Прибытия около 25 тыс. мирных жителей, эвакуированных из ЛНР, ожидают на границе Ростовской области к полудню в субботу, сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"С территории ЛНР уходит намного больше. Руководство МЧС ЛНР заявляет 25 тыс. Но в этом количестве и те, кто сегодня будут выезжать. В районе 11:00 - 12:00 примерно 25 тыс. человек будет на границе", - заявил Водолацкий.

Он добавил, что по состоянию на 06:00 в субботу с территории ДНР прибыли в Ростовскую область 3 126 человек. "Это те люди, которые прошли через пункты пропуска", - пояснил собеседник агентства.

Также он сообщил, что на КПП в Ростовской области скопилось до 500 машин с жителями Донбасса. "Самая большая проблема в этой ситуации - это огромные очереди на пограничных пунктах пропуска. У наших пограничников недостаточно коридоров для прохождения. Очереди, а там сейчас по 400-500 машин стоит, уменьшились бы", - заявил Водолацкий.

"Нужно или увеличивать в разы количество пунктов пропуска, или создавать "зеленые коридоры", отправлять людей в эти временные пункты размещения, а там, чтобы они уже проходили паспортный контроль. На всей протяженности нашей границы, где раньше были пешеходные пункты пропуска, их открыть. На автомобильных можно увеличить количество самих пограничников и таможенников. Хотя бы в два-три раза если увеличить" - отметил также Водолацкий.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.