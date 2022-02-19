Водолацкий заявил, что проблем с выдачей единовременной помощи жителям Донбасса нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Выдача единовременной помощи в размере 10 тыс. рублей беженцам, прибывающим в Ростовскую область из ДНР и ЛНР, начнется в ближайшее время, проблем с организацией выдачи денег нет, сообщил ТАСС депутат Госдумы от региона Виктор Водолацкий.

"Люди регистрируются, специалисты у них уточняют, есть ли у них карточки банков РФ. Министерство труда (региона) деньги из федерального бюджета уже получило. Сейчас начнется выдача этих денег. Проблем с их выдачей не существует", - сказал он.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.