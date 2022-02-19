В Москве во время пандемии на 5% сократилось количество зарегистрированного оружия

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Количество зарегистрированного оружия во время пандемии коронавируса сократилось в Москве на 5%. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.

"По сравнению с 2020 годом в 2021 году количества зарегистрированного оружия больше не стало. Наоборот, сократилось примерно на 5%, а количество владельцев оружия, зарегистрированных на территории Москвы, также сократилось на 5 тыс. человек", - сказал он.

Медведев также отметил, что пандемия сказалась на организации работы подразделений лицензионно-разрешительной работы. "Это, прежде всего, было связано с введенным постановлением правительства России особым режимом осуществления лицензионно-разрешительной работы, в период которого граждане освобождались от обязанности своевременного предоставления документов на продление сроков действия разрешений на оружие. Данное обстоятельство наложило дополнительную нагрузку на сотрудников уже после снятия такого режима и возникла необходимость обеспечить устранение гражданами нарушенных сроков в очень короткий период", - сказал он.

По его словам, также дополнительная нагрузка на сотрудников была связана с самоизоляцией жителей, являющихся владельцами оружия, что усложняло проведение в отношении них контрольных мероприятий.