Отельеров Ростовской области попросили помочь в размещении беженцев с Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области обратились к отельерам региона с просьбой о помощи в размещении жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в Россию. Об этом ТАСС сообщила председатель правления ассоциации туриндустрии "РСТ-Юг" Наталья Косьмина.

"Поздно ночью к отельерам обратилась администрация с просьбой о помощи. В связи с тем, что в Ростовскую область в настоящий момент двигается большое количество беженцев из Луганской и Донецкой республик, многим людям может понадобиться помощь в размещении - кому-то на одну ночь, кому-то дольше. Количество таких людей неизвестно. В администрации попросили отельеров уведомить о возможности безвозмездно предоставить какое-то количество номеров в ближайшие дни", - сказала Косьмина.

Председатель правления ассоциации туриндустрии в то же время отметила, что в настоящий момент не урегулированы вопросы финансирования региона для оказания помощи прибывающим гражданам. По ее словам, у отелей очень сложная ситуация, загрузка отелей не более 25%.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.