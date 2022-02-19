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Правительство утвердило постановление о национальной премии "Надежда на технологии"

Условия и порядок присуждения ежегодной премии, а также правила отбора лауреатов утвердит Минпромторг

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о национальной премии "Надежда на технологии" за вклад в развитие реабилитационных технологий. Ее будут вручать на одноименном национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Награда, как и прежде, будет присуждаться за вклад в развитие и продвижение реабилитационных технологий. Главная цель - выявление и поддержка лучших российских инновационных разработок в сфере реабилитации, повышение качества технических средств для инвалидов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что условия и порядок присуждения ежегодной премии, а также правила отбора лауреатов утвердит Минпромторг.

Форум проводится в России с 2016 года для развития производства продукции для людей с инвалидностью.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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