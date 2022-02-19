Российское движение школьников организовало сбор гуманитарной помощи для детей из ДНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) собирает гуманитарную помощь для эвакуированных детей из Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в субботу сообщила пресс-служба движения.

"Российское движение школьников запустило сбор гуманитарной помощи для эвакуированных детей из ДНР. Ровесники соберут для них книги и игрушки, напишут письма поддержки. К акции "Добро не имеет границ" также подключатся педагоги и психологи", - говорится в сообщении. Также организован сбор вещей, в том числе канцелярских принадлежностей.

К акции помощи присоединились активисты из Севастополя, Ставропольского края и Брянской области. Все вещи планируется направить в пункты сбора в Ростовской области.

Кроме того, в РДШ уже сформированы списки вожатых и советников по воспитанию, готовых выехать в Ростовскую область, где находятся пункты временного размещения беженцев. "Наши вожатые и советники помогут организовать быт, досуг и сделать пребывание детей вдали от дома комфортнее, а при необходимости мы готовы включиться в процесс обучения и адаптации, чтобы ребята не отставали от школьной программы", - сообщила исполнительный директор РДШ Марина Мокшина, слова которой приводятся в сообщении.