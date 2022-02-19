В Москве выявили 6 874 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 974 против 8 308 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.

В относительном выражении прирост составил 0,26%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 657 801 случай заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 87 против 86 днем ранее, до 40 531.

В Подмосковье выявили 5 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в области выявили 919 015 случаев заражения.

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 18 042 случая заболевания. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 360 210 случаев заражения.