Московских врачей направили в девять регионов для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы направили в девять регионов бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в субботу журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"В Москве накоплен самый большой в стране опыт борьбы с COVID-19. <...> Сейчас в столице преодолен пик заболеваемости, и мы можем оказать помощь другим регионам. Это стало регулярной практикой для московских специалистов с самого начала пандемии, и сейчас 56 медиков вновь отправятся в девять регионов страны на две недели. В составе мультидисциплинарных бригад высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже почти два года занимаются лечением COVID-19 в столичных стационарах и поликлиниках", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что медиков направили в Амурскую, Курскую и Саратовскую область, Алтайский край и Забайкалье, Крым, Северную Осетию, Чувашию и Нижний Новгород.