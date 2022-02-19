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Кризис на Украине
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В Ростовской области создали пункты временного размещения для беженцев на 13 тыс. мест

В регионе работают восемь ПВР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Пункты временного размещения на 13 тыс. человек создали для беженцев из Донбасса в Ростовской области. Об этом в субботу журналистам сообщил первый вице-губернатор Игорь Гуськов.

"Подготовлены ПВР на более 13 тыс. мест", - сказал он. Гуськов уточнил, что сейчас в Ростовской области открыто восемь ПВР. Треть от общего числа размещенных в них беженцев - это дети.​​​​​​​

Гуськов сообщил, что люди обеспечены всем необходимым. "Мы благодарны правительству России за оперативное решение вопросов", - добавил он, напомнив, что ночью в регион из федерального бюджета поступили средства для оказания помощи беженцам.

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