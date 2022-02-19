Из Донбасса в Ростовскую область прибыли более 10 тыс. человек

ТАСС, 19 февраля. Более 10 тыс. человек прибыли из Донбасса в Ростовскую область после начала эвакуации мирных жителей из ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС сообщил источник во властных структурах.

"Российскую границу пересекли свыше 10,3 тыс. человек, в их числе более 4,5 тыс. граждан России, свыше 5,8 тыс. граждан Украины, 23 гражданина других государств", - сказал собеседник агентства.​​​​​​​

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.