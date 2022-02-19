"Единая Россия" на Кубани открыла пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Пункты сбора гуманитарной помощи открыли в Краснодарском крае на базе общественных приемных партии "Единой России" для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик, сообщили ТАСС в субботу в региональном отделении партии.

"Волонтерский центр "Единой России" на Кубани окажет помощь жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Аппарат Краснодарского регионального исполкома партии, сотрудники местных отделений "Единой России" собирают гуманитарную помощь в материальной и денежной форме. Кроме этого на базе местных общественных приемных "Единой России" открыты пункты сбора гуманитарной помощи: продукты питания длительного хранения, гигиенические средства, детские вещи", - говорится в сообщении.

Секретарь регионального отделения "Единой России", первый вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко отметил, что региональное отделение выстроит работу по оказанию помощи эвакуированным во взаимодействии с волонтерами, которые прибудут в Ростовскую область, для того, чтобы создать людям комфортные условия пребывания.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.