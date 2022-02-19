Попова: ситуация с ковидом в Ростовской области из-за беженцев из Донбасса не изменилась

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ростовской области из-за беженцев с Донецкой и Луганской народных республик не изменилась, но регион находится на пике, показатели заболеваемости высокие. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день ситуация в Ростовской области не изменилась, но хочу отметить, что уровень заболеваемости ковидом <...> пока в Ростовской области достаточно высокий, как и в соседних областях, регион на пике", - сказал она на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном в субботу.

Попова добавила, что среди прибывших беженцев с Донбасса инфекционных заболеваний на сегодняшний день не зарегистрировано. "Но хочу обратить внимание, что среди прибывших только 10% в ПВР, только 10% можем контролировать, все остальные - только на пунктах пропуска", - пояснила она.

Кроме того, глава Роспотребнадзора добавила, что 19 февраля в область прибывают бригады из разных регионов на усиление. "По пунктам пропуска: на сегодняшнее утро контроль установлен везде, отопление к утру работает везде, температурный режим вполне оптимальный, вода есть и горячая, и холодная, питание горячее пока не везде, где-то сухие пайки, дети грудные пока не обеспечены, на своем", - сказал Попова.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.