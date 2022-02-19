Систему здравоохранения Ростовской области перевели на повышенный режим работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Систему здравоохранения Ростовской области в связи с прибытием беженцев из Донецкой и Луганской народных республик перевели на повышенный режим работы. Об этом сообщил в субботу губернатор Ростовский области Василий Голубев.

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"Система здравоохранения переведена сразу на повышенный режим работы, ориентируемся по ситуации. Для нас принципиальным является организация работы в условиях проведения всех соответствующих мероприятия по ковиду", - сказал он на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Голубев добавил, что на пунктах пропуска разместили бригады неотложной помощи, во всех пунктах временного размещения организовали медицинские посты. "По мере поступления людей в пункты размещения, мы организуем тестирования на новую коронавирусную инфекцию, необходимые работы, связанные с вакцинацией и все остальные мероприятия, необходимые в связи с этим", - отметил он. Всего в пограничных территориях работают 86 бригад скорой медицинской помощи, при необходимости могут задействовать еще 30.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.