В Якутии с 21 февраля учреждения культуры возобновят прием посетителей

ЯКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Театры, дома культуры и другие учреждения в Якутии возобновят с 21 февраля прием посетителей, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"С 21 февраля возобновляют деятельность театры, дома культуры и иные учреждения культуры с заполняемостью зрительного зала до 50%", - говорится в сообщении.

С конца января в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу на территории Республики Саха музеи и театрально-зрелищные учреждения республики не принимали посетителей и зрителей.

Кроме этого, работодателям рекомендовали сократить количество работников, переведенных на дистанционную форму работы, с 50 до 30%. Отменили требование о закрытии на дезинфекцию по понедельникам или вторникам предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, торговых центров, рынков в Якутске. Дезинфекцию будут проводить ежедневно без закрытия объектов, добавили в пресс-службе.

"Также отменена норма о согласовании с управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Организаторы могут проводить спортивные мероприятия без зрителей без предварительного согласования", - уточняется в сообщении.

В регионе отмечается улучшение эпидобстановки по коронавирусу. По данным сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе превысил 70%. По последним данным, первым компонентом привились 590 257 человек, что составляет 82,3% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 139 344 человека.