Порядка 2,3 млн тест-систем на коронавирус поставят в Ростовскую область в ближайшее время

РОСТОВ-НА-ДОНУ 19 февраля. /ТАСС/. Около 2,3 млн тест-систем на выявление коронавирусной инфекции в ближайшее время поставят в Ростовскую область, куда прибывают беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила в субботу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Тест-системы в количестве около 2,3 млн штук в очень короткое время будут в Ростовской области", - сказала она на совещании с участием врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Накануне Попова сообщила, что беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.