Органы власти Ростовской области перевели на круглосуточный режим работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Ростовской области, а также региональные ведомства и службы перевели на круглосуточный режим работы в связи с обострением ситуации на Донбассе и увеличением числа беженцев, прибывающих на территорию российского региона. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора области.

"Региональное правительство, ведомства и службы переведены на круглосуточный режим работы с докладом каждые два часа об изменении ситуации, а в случае необходимости - мгновенно", - говорится в сообщении.

Губернатор Василий Голубев, слова которого привели в пресс-службе, отметил, что власти учитывают опыт приема беженцев в 2014 году. "В 2014 году все происходило летом, и возможности размещения большого количества людей совершенно другие были. Тем не менее, мы этот опыт используем", - сказал Голубев.

Министерство транспорта области организовало работу 117 единиц транспорта. Как отметил глава региона, подготовлено 143 пункта временного размещения, задействовано восемь из них.

18 февраля главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.