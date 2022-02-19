Мастера из Сочи победили в международном конкурсе ледовой скульптуры на Байкале

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Семья Корольковых из Сочи со скульптурой "Из века в век" стала победителем международного конкурса ледовой скульптуры - этапа чемпионата мира по ледовому искусству, который проходил на льду озера Байкала у острова Ольхон. Об этом сообщили в субботу ТАСС в оргкомитете фестиваля Olkhon Ice Fest, частью которого является конкурс.

"Победила команда из Сочи. Это семья Корольковых - Алена и Сергей. Их скульптура называется "Из века в век", она посвящена календарю охоты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в основу композиции скульптуры заложили символ силы духа и священной охоты, знаменитый древний промысловый календарь охотника, который нашли на территории Республики Коми и относится к концу первого - началу второго тысячелетия нашей эры. Календарь представляет собой бронзовое кольцо, разделенное на девять периодов того или иного промыслового зверя.

В конкурсе, который стартовал 14 февраля, участвовали восемь команд, прошедших отборочный тур. Это мастера из Екатеринбурга, Хабаровска, Якутии, Перми, Сочи, Ижевска, Сергиева Посада, Монголии. Всего на отборочный этап заявлялось 45 команд, в том числе из Ирана и Казахстана. Члены оргкомитета ознакомились с 60 эскизами ледовых скульптур. Темой конкурса в 2022 году стала история культур народов Сибири. В 2021 году победителями стали мастера из Екатеринбурга.

Фестиваль Olkhon Ice Fest впервые состоялся в 2020 году и в тот же год получил национальную премию Russian Event Awards в области событийного туризма. Он организуется на острове Ольхон. В 2022 году фестиваль проходит 13-26 февраля. В его программу также входят спортивные состязания, лазерное шоу.

Байкал - самое глубокое в мире озеро и крупнейший резервуар пресной воды (до 20% мировых запасов). В 1996 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.