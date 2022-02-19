В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за гололеда и налипания мокрого снега. Власти города призвали водителей воздержаться от использования автомобилей, сообщила в субботу пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра России, с 9:00 до 21:00 19 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедно-изморозевых отложений, а также налипания мокрого снега. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП", - говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по городу также предупредило горожан 19 февраля об ухудшении погодных условий. Особую осторожность следует проявлять и пешеходам.

18 февраля закрыли сады и парки города из-за шторма. На время непогоды недоступными для горожан оказались Таврический, Лопухинский, Румянцевский сады, Екатерининский сквер, сквер Галины Старовойтовой и многие другие.

Как рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, 19 февраля погоду в Петербурге формирует центральная часть активного циклона "Юнис". В городе ожидается мокрый снег, переходящий в дожди. Температура воздуха в городе составит от плюс одного до плюс трех градусов, атмосферное давление - 732 мм рт. ст., что на почти 30 единиц ниже нормы.