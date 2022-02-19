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Кризис на Украине
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Беженцев из Донбасса доставят железной дорогой в несколько регионов ЦФО

Условия для пребывания эвакуированных из ДНР и ЛНР в регионах планируется создать на срок минимум две недели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти планируют доставить железнодорожным транспортом жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), эвакуированных в связи с обострением ситуации на линии разграничения, в ряд регионов Центрального федерального округа. Об этом в субботу сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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"В настоящее время готовится железнодорожный транспорт, чтобы людей перевозить в более комфортные условия на территории Воронежской, Курской, Липецкой областей. Не только на территории Южного федерального округа [будут задействованы в размещении беженцев], но и Центральный федеральный округ", - сказал собеседник агентства.

Водолацкий добавил, что беженцы продолжают прибывать на территорию Ростовской области в большом количестве.

Возможная продолжительность обострения ситуации на линии соприкосновения на востоке Украины неизвестна, поэтому в регионах РФ планируют создать условия для пребывания эвакуированных из ДНР и ЛНР мирных жителей минимум на две недели.

"Количество людей огромно, в палатках их держать нельзя, это не по-человечески. Мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Людям нужно создать нормальные условия хотя бы минимум на две недели", - заявил Водолацкий.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

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