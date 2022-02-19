На базе МЧС по Ростовской области открыли горячую линию для беженцев из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Горячую линию открыли на базе телефона доверия главка МЧС России по Ростовской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На базе телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области открыта "горячая линия" 8 863 239 99 99", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что людей с Донбасса эвакуируют общественным и личным транспортом. "К доставке привлечено 150 автобусов. В готовности находится и железнодорожный транспорт - пять электропоездов и пять поездов дальнего следования. Для перемещения грузов готовы 10 единиц грузового автотранспорта", - сказали в ведомстве. Как отметил врио главы МЧС Александр Чуприян, необходимо наладить перераспределение потоков беженцев, чтобы исключить заторы на пропускных пунктах. "Прибытие граждан необходимо прорабатывать заблаговременно, за сутки-двое вперед", - отметил он.

В Ростовской области к приему граждан готовы 282 пункта временного размещения. Силами Донского спасательного центра МЧС России в районе пунктов пропуска Весело-Вознесенка и Матвеев Курган развернули два городка жизнеобеспечения общей численностью 400 человек. В них будет проводиться регистрация всех прибывающих для последующего их распределения по стационарным ПВР. Всего на месте задействовали группировку в составе более 450 специалистов и 150 единиц техники, в готовность привели Тульский и Ногинский спасательные центры. На пропускных пунктах работают шесть оперативных групп МЧС России, в состав которых входят психологи.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.