Высаженные добровольцами деревья поглотят более 1,2 млн тонн СО2

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Порядка 70 млн деревьев, высаженных летом 2021 года в ходе акции "Сохраним лес", поглотят за время своего роста более 1,2 млн тонн углекислого газа, что соответствует годовым выбросам 250 автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

"За первые 10 лет молодые деревья смогут поглотить более 6,2 тыс. тонн углекислого газа, что эквивалентно 1 тыс. часов работы автомобильного двигателя в год. За 40 лет, в период их наибольшего роста, количество поглощенных выбросов достигнет более 1,2 млн тонн. Это позволит нейтрализовать почти 120 тыс. часов работы автомобильного двигателя в год, иными словами, выбросы 250 автомобилей в год при условии ежедневных поездок по маршруту дом-работа-дом в объеме двух часов" - отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин, чьи слова приводятся в сообщении.

Поглощающую способность новых насаждений в ведомстве также сравнили с компенсацией углекислого газа, который выделяется при сгорании авиационного топлива за 130 тыс. часов полетов самолетов, или за более чем 11 тыс. перелетов по маршруту Москва - Нью-Йорк.

"Высадка деревьев в рамках подобных акции не происходит в хаотичном порядке. Учитывается множество факторов, например, климатические условия при подборе определенных пород для высадки, текущее состояние лесов в регионах, чтобы определить подходящие участки. Так, организаторы в 2021 году сделали акцент на регионы, которые больше всего пострадали от лесных пожаров. Такой подход позволяет грамотно вести работы по лесовосстановлению и наращиванию лесного потенциала страны в рамках стратегии достижения углеродной нейтральности", - добавил Чащин.

В соответствии со стратегией низкоуглеродного развития России, принятой в 2021 году, лесам отводится ключевая роль. По предварительным расчетам, с учетом поглощения парниковых газов российскими экосистемами сокращение выбросов к 2050 году может достигать 60% от уровня 2019 года. Поэтому грамотное наращивание площадей лесных насаждений является одним из приоритетных направлений стратегии.

"Сохраним лес" - это ежегодная всероссийская акция, которая вносит значительный вклад в процесс восстановления лесных насаждений. Цель проекта - приблизить страну к достижению углеродной нейтральности и помочь защитить планету от климатических изменений. В 2021 году в России было высажено более 70 миллионов деревьев на площади более 20 тыс. га. Кроме основных лесообразующих пород, таких как сосна, ель, пихта, лиственница, береза, были также высажены тополя, яблони, груши, рябины, каштаны, акации и абрикосы. Всего за три года существования акции было высажено более 150 млн деревьев.