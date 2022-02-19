{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

Попова предложила не размещать беженцев из Донбасса в Краснодарском крае и на Ставрополье

Глава Роспотребнадзора напомнила, что скоро в этих регионах начнется отпускной сезон

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в связи с тем, что скоро в этих регионах начнется отпускной сезон.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Я бы, наверное, обратилась, Александр Петрович, к вам с тем, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему", - сказала Попова на совещании с участием врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Со своей стороны ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять и разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР мирных жителей, а также оказать им необходимую помощь.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
УкраинаРоссияПопова, Анна ЮрьевнаКризис на Украине
Кризис на Украине
Водолацкий заявил, что около 36 тыс. беженцев прибыли на территорию Ростовской области
В ДНР и ЛНР из-за обострения ситуации на линии разграничения накануне объявили эвакуацию населения
Читать полностью