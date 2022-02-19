Попова предложила не размещать беженцев из Донбасса в Краснодарском крае и на Ставрополье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила не использовать Краснодарский и Ставропольский края для размещения беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в связи с тем, что скоро в этих регионах начнется отпускной сезон.

"Я бы, наверное, обратилась, Александр Петрович, к вам с тем, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут [эвакуировать людей], учитывая, что впереди у нас сезон рекреационный, сезон отпускной. Если это может быть где-то в других местах и коллеги готовы принять. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему", - сказала Попова на совещании с участием врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Со своей стороны ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион готов принять и разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР мирных жителей, а также оказать им необходимую помощь.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.