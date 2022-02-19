В Ростовской области создают пункты питания и проживания для эвакуируемых с Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, который ввели в Ростовской области в связи с эвакуацией мирных жителей Донбасса, предполагает создание пунктов временного проживания и питания, говорится в распоряжении губернатора региона, опубликованном в субботу.

"Организовать работу пунктов временного проживания и питания для пребывающих граждан из приграничных с Ростовской областью территорий и обеспечения их жизнедеятельности", - говорится в документе.

В сообщении официально закрепляется введение в регионе режима ЧС из-за значительного роста числа прибывших граждан из приграничных территорий.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.