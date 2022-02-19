Водолацкий заявил, что около 36 тыс. беженцев прибыли на территорию Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Около 36 тыс. человек прибыли в Ростовскую область из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где из-за обострения ситуации на линии разграничения накануне была объявлена эвакуация населения. Об этом в субботу сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"По состоянию на 12:00 мск, ориентировочно, в Ростовскую область из ДНР и ЛНР прибыли 36 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.