В Россию эвакуировали уже около 36 тыс. жителей Донбасса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 36 тыс. жителей Донбасса уже прибыли в Ростовскую область после того, как власти Донецкой и Луганской народных республик организовали выезд граждан на территорию РФ, заявил в субботу первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Размещать их, по последним данным, готовы в 26 из 85 регионов страны. При этом выехать из России в Донбасс уже не получится - все пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну. ТАСС собрал основное, что известно об эвакуации жителей народных республик.

Десятки тысяч уже эвакуированы

Эвакуация, объявленная в Донецке и Луганске в пятницу, идет круглосуточно. К полудню субботы, по информации Водолацкого, в Ростовскую область прибыли 36 тыс. человек, притом что за шесть часов до этого число приехавших с территории ДНР составляло только 3,1 тыс.

Только из Донецкой народной республики планируется вывезти около 700 тыс. человек - об этом заявляли ранее в МЧС ДНР.

Размещение беженцев

К приему эвакуируемых в России готовы уже свыше 280 пунктов временного размещения, где людей обеспечат горячим питанием, душем и услугами прачечной, а также средствами связи и интернетом. По словам Водолацкого, условия для пребывания беженцев создают как минимум на две недели.