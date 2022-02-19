В Россию эвакуировали уже около 36 тыс. жителей Донбасса

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 36 тыс. жителей Донбасса уже прибыли в Ростовскую область после того, как власти Донецкой и Луганской народных республик организовали выезд граждан на территорию РФ, заявил в субботу первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Размещать их, по последним данным, готовы в 26 из 85 регионов страны. При этом выехать из России в Донбасс уже не получится - все пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в страну. ТАСС собрал основное, что известно об эвакуации жителей народных республик.
Десятки тысяч уже эвакуированы
Эвакуация, объявленная в Донецке и Луганске в пятницу, идет круглосуточно. К полудню субботы, по информации Водолацкого, в Ростовскую область прибыли 36 тыс. человек, притом что за шесть часов до этого число приехавших с территории ДНР составляло только 3,1 тыс.
Только из Донецкой народной республики планируется вывезти около 700 тыс. человек - об этом заявляли ранее в МЧС ДНР.
Размещение беженцев
К приему эвакуируемых в России готовы уже свыше 280 пунктов временного размещения, где людей обеспечат горячим питанием, душем и услугами прачечной, а также средствами связи и интернетом. По словам Водолацкого, условия для пребывания беженцев создают как минимум на две недели.
Уже 26 из 85 российских регионов заявили о готовности принять людей из Донбасса, заявлял врио главы МЧС России Александр Чуприян. В РЖД готовы отправить в Ростовскую область составы для перевозки беженцев в другие регионы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова при этом предложила не отправлять жителей народных республик в Краснодарский и Ставропольский края в связи с предстоящим сезоном отпусков.
В субботу эвакуируемым начнут выдавать единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека, оказать которую поручил в пятницу президент РФ Владимир Путин. Как заявили власти, проблем с организацией выплат нет.
Мировая реакция
Обострение ситуации в Донбассе и объявленная властями Донецка и Луганска эвакуация жителей вызвали тревогу в странах Запада.
В Вашингтоне считают, что эвакуация является прикрытием для "вторжения" России на Украину, решение о котором, как утверждает президент США Джо Байден, уже принято. При этом он вновь заверил, что Соединенные Штаты не намерены отправлять своих военных на украинскую территорию и что "еще не поздно снизить напряженность и вернуться за стол переговоров".
В пятницу вечером лидеры США, Евросоюза и НАТО провели телефонный разговор, снова призвав к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины "на фоне тревожных сообщений".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что возможная война стала бы катастрофой, и выразил надежду на продолжение контактов мировых лидеров по Украине. На данный момент известно, что в воскресенье, 20 февраля, планируется телефонный разговор Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а президент Украины Владимир Зеленский в субботу встретится с британским премьером Борисом Джонсоном, германским канцлером Олафом Шольцем и вице-президентом США Камалой Харрис в Мюнхене.