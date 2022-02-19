МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Воронежская область готова принять 4,5 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом в субботу сообщил замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко.

"Наш регион готов принять 4,5 тыс. человек. Они могут быть размещены в детских круглогодичных лагерях, санаториях, базах отдыха, пустующих номерах гостиниц", - сказал депутат, которого цитирует пресс-служба фракции. Он уточнил, что 40 пунктов размещений планируется организовать поблизости от крупнейших населенных пунктов области, включая Воронеж. Питание, а также санитарно-гигиенические средства будут закупаться из средств резервного фонда области.

По словам депутата, губернатор области Александр Гусев подтвердил, что в случае необходимости регион сможет разместить еще больше людей, в том числе, в семьях. "Если потребуется, регион сможет принять у себя еще больше беженцев, а размещение будет организовано в том числе и в семьях, готовых принять у себя людей с юго-востока Украины", - отметил Ревенко, заметив, что депутаты и члены "Единой России" в Воронежской области "уже подключаются к общей работе".

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.