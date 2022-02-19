Команды-участники автопробега "Байкальская миля" выехали из Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Команды из Петербурга, участвующие в автопробеге - грандтуре "Байкальская миля 2022. Места силы", выехали из Кронштадта в субботу. Трем командам предстоит преодолеть около 7,5 тыс. км и добраться до озера Байкал на одноименный фестиваль скорости по трем разным маршрутам, рассказали ТАСС в пресс-службе мероприятия.

"У нас сегодня отправились три команды из Петербурга, завтра они уже будут в Москве. Мы также передали с одной из команд подарок правительству Бурятии. К 9 марта команды должны приехать на конечную точку - на озеро Байкал, на фестиваль "Байкальская миля". Наши команды преодолеют около 7,5 тыс. км, но проедут по разным маршрутам - "Новгородскому", "Ярославскому" и "Свияжскому", - сказали в пресс-службе.

Всего в автопробеге участвуют 14 команд из разных городов России, они стартуют из Москвы, Петербурга, Владивостока и Казани. Все команды имеют разные маршруты, которые не пересекаются. В ходе грандтура участники автопробега будут выполнять различные задания, подготовленные Русским географическим обществом, Министерством туризма республики Бурятия и Музеем Победы на Поклонной горе. Также спецздания и призы подготовил титульный спонсор грандтура - группа компаний ФСК. "Один из ключевых центров и тем пробега - Байкальск, где запланированы репортажи об истории, настоящем и будущем города, планах экологического оздоровления и ревитализации пространства печально известного Байкальского ЦБК", - отметили в пресс-службе.

Оценивать результаты гранд-тура будет жюри, в числе членов которого путешественник Федор Конюхов, спортсмен Вячеслав Фетисов. Председатель жюри фестиваля - глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фестиваль "Байкальская миля" проводится с 2019 года. Основная его идея - установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию Байкала. В 2021 году в связи с пандемией коронавируса и введением ограничительных мер мероприятие переформатировалось в автомотопробег, в этом году организаторы решили провести и фестиваль, и грандтур.