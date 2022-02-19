Астраханский госуниверситет готов принять до 300 студентов из Донбасса

АСТРАХАНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Астраханский государственный университет готов принять до 300 студентов из Луганской и Донецкой народных республик, разместить их в общежитиях и организовать учебный процесс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Астраханский госуниверситет уже сегодня готов принять 200-300 студентов из Донецкой и Луганской народных республик, разместить их в общежитиях и организовать учебный процесс", - цитирует пресс-служба ректора Константина Маркелова.

Уточняется, что о намерении глава вуза уже сообщил члену попечительского совета Астраханского госуниверситета, первому зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктору Водолацкому, который донесет информацию до руководства ДНР и ЛНР.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.