Около трети от всех эвакуированных жителей Донбасса составляют дети

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Дети составляют треть от всех жителей Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированных в Ростовскую область. Об этом журналистам сообщил в субботу первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

"Детей примерно треть от общего количества прибывших", - сказал Гуськов.

Он отметил, что власти совместно с экстренными службами обеспечивают всех эвакуированных необходимым, в частности питанием и медицинским обслуживанием. Также первый замгубернатора отметил, что количество мест в ПВР увеличивают, сейчас подготовили более 13 тыс. мест.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.