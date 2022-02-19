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Кризис на Украине

Пункты пропуска эвакуированных из Донбасса в Ростовской области оборудуют тепловизорами

В местах въезда беженцев дежурят бригады скорой помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области дооборудуют тепловизорами пункты пропуска на территорию региона эвакуированных из Донбасса мирных жителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Также для прибывающих организовали тестирование на коронавирус на базе ПВР, где их размещают, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"В условиях пандемии особое внимание уделяем вопросам противодействия распространению коронавируса. Пункты пропуска дооборудуются тепловизорами. В местах въезда граждан дежурят бригады скорой помощи. В ПВР мы организовали тестирование прибывающих", - написал в субботу губернатор в Instagram.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

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УкраинаРоссияКризис на УкраинеРостовская область
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