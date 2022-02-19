Пункты пропуска эвакуированных из Донбасса в Ростовской области оборудуют тепловизорами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области дооборудуют тепловизорами пункты пропуска на территорию региона эвакуированных из Донбасса мирных жителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Также для прибывающих организовали тестирование на коронавирус на базе ПВР, где их размещают, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В условиях пандемии особое внимание уделяем вопросам противодействия распространению коронавируса. Пункты пропуска дооборудуются тепловизорами. В местах въезда граждан дежурят бригады скорой помощи. В ПВР мы организовали тестирование прибывающих", - написал в субботу губернатор в Instagram.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.