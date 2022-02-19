Пленум ДУМ РФ на чрезвычайном заседании 21 февраля обсудит ситуацию на Донбассе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Члены пленума Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ 21 февраля соберутся на чрезвычайное заседание, посвященное обсуждению ситуации на Донбассе, и обсудят в том числе организацию помощи беженцам. Глава ДУМ Равиль Гайнутдин в субботу создал штаб по организации гуманитарной помощи беженцам, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

"21 февраля 2022 г. по поручению председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина члены пленума ДУМ РФ соберутся на заседание, посвященное обсуждению ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении. Заседание состоится в формате видеоконференции, в ходе него к руководителям мусульманских организаций 59 регионов России обратится первый зампредседателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

"Ожидается, что представители ДУМ РФ в регионах обсудят сложившееся положение, в том числе и в части организации помощи беженцам. 19 февраля приказом муфтия шейха Равиля Гайнутдина в ДУМ РФ создан штаб по организации гуманитарной помощи беженцам", - отмечается в сообщении.