{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Калининградская область готова принять 300 беженцев из ЛНР и ДНР

Региональное правительство направило предложение в МЧС РФ о возможности приема беженцев из Донбасса

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области сообщили о готовности принять в регионе до 300 беженцев из Донбасса. Об этом журналистам сообщили в субботу пресс-службе областного правительства.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Региональное правительство направило предложение в МЧС РФ о возможности приема беженцев из Донбасса на территории Калининградской области в количестве до 300 человек", - сообщили в пресс-службе.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКалининградская область
В Хорватии в квартирах вице-премьера и министра строительства проходят обыски
По неподтвержденным данным HINA, чиновники могут подозреваться в нарушениях при выделении финансовых средств в рамках программы развития предпринимательства и ремесел в регионах, населенных национальными меньшинствами
Читать полностью