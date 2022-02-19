Калининградская область готова принять 300 беженцев из ЛНР и ДНР

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области сообщили о готовности принять в регионе до 300 беженцев из Донбасса. Об этом журналистам сообщили в субботу пресс-службе областного правительства.

"Региональное правительство направило предложение в МЧС РФ о возможности приема беженцев из Донбасса на территории Калининградской области в количестве до 300 человек", - сообщили в пресс-службе.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.