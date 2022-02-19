Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью экипажа судна

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", - написано в сообщении.

Также Владимир Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

"Пусть мужество и стойкость не оставят их в этот тяжелый час", - сказано в телеграмме.