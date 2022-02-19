Глава ОВЦС заявил, что проект о традиционных ценностях не нужно списывать со счетов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обсуждение которого приостановило Минкультуры, не следует списывать со счетов, поскольку телевидение и кинопрокат нуждаются в защите от пропаганды чуждых россиянам воззрений. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Совсем списать со счетов этот проект, я думаю, было бы неправильно, потому что, во-первых, наше телевидение, наш кинопрокат нуждаются не в цензуре, но в определенной защите, а именно мы должны защитить наш народ от пропаганды тех ценностей, которые не соответствуют ни нашей конституции, ни нашему мировосприятию, ни нашему образу жизни", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он подчеркнул, что "насаждаемые западным сообществом ценности, такие, как пропаганда ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных отношений, приводят к разрушению института семьи".

По мнению Илариона, обществу сейчас важно определить перечень традиционных ценностей. "А во-вторых, я думаю, что определить, что же такое "традиционные ценности" и прийти к некоему общественному консенсусу по этому вопросу - это само по себе было бы полезно, нужно и своевременно", добавил Иларион.

При этом он отметил, что у РПЦ были "пожелания" к данному проекту. В частности, митрополит пояснил, что представители православной церкви задали вопрос об отсутствии пункта "вера в бога" в перечне традиционных ценностей россиян. "Но ответ от составителей проекта заключался в том, что если такое упоминание будет включено, то это будет разделять общество. Я уж не знаю, <...> каким образом вера в бога может разделять общество", - резюмировал Иларион.

Ранее Министерство культуры РФ приостановило после критики сообщества общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанного Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева.