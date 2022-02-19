Власти Ростовской области объявили сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев, прибывающих с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где из-за обострения ситуации на линии разграничения проводится эвакуация населения. Об этом в субботу сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

"В связи со сложившейся обстановкой в Ростовской области организован сбор гуманитарной помощи для беженцев. <…> Гуманитарная помощь будет распределяться по всем пунктам временного размещения, расположенным на территории Ростовской области", - говорится в сообщении.

Пункты приема гуманитарной помощи открыты в корпусах Донского государственного технического университета (ДГТУ) на площади Гагарина и на улице Шаповалова. "Сбор гуманитарной помощи осуществляется представителями Общероссийского народного фронта, Донского волонтерского центра, ДГТУ, клуба "МыВместе", "Молодой гвардии Единой России", а также других добровольческих организаций Ростовской области", - сообщил председатель комитета по молодежной политике области Александр Никиточкин, слова которого привели в министерстве.

Отмечается, что в качестве помощи в пунктах принимают бутилированную воду, сухое детское питание, продукты, одноразовую посуду, средства личной гигиены, полотенца, постельные принадлежности, детские канцелярские принадлежности и игрушки. В министерстве обратили внимание, что все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками, а продукты питания - длительного срока хранения, с действительным сроком годности.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС.