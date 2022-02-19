В Оренбургской области сформируют перечень вакансий для беженцев из ЛНР и ДНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Перечень вакансий сформируют в Оренбургской области для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В регионе готовят пункты временного размещения, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Денис Паслер поручил Минтруду региона сформировать перечень профессий, по которым есть вакансии для переселенцев из ЛНР и ДНР. Сейчас в регионе прорабатывают вопрос о количестве людей, которых возможно разместить в Оренбуржье, готовятся пункты временного размещения", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что регион направил в МЧС России официальное подтверждение своей готовности принять беженцев. По поручению губернатора социальная служба обеспечит прибывших предметами первой необходимости.

"В случае прибытия людей на территорию региона с ними будет организована сопроводительная работа студенческими педагогическими отрядами, волонтерами акции "Мы вместе" в местах временного размещения", - сообщили в правительстве, добавив, что область уже имеет опыт принятия беженцев с территории республик.

Готовность Татарстана и Пензенской области

Как сообщили ТАСС в пресс-службе президента Татарстана, глава республики поручил правительству региона подготовить все необходимое для оказания помощи эвакуированным людям. Речь идет об организации пунктов временного размещения, обеспечения питания, и в случае необходимости медицинской помощи.

В Пензенской области, по информации правительства, готовы принять 700 эвакуированных семей из ДНР и ЛНР. В регионе завершают подготовку пунктов временного размещения жителей в санаториях, домах отдыха, учреждениях системы соцзащиты.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках объявили всеобщую мобилизацию.