Около 500 беженцев из ДНР и ЛНР прибудут 20 февраля в Орловскую область

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Пять баз отдыха в Орловской области примут жителей, эвакуирующихся из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В воскресенье ожидается приезд в регион около 500 беженцев, сообщил в субботу во время прямого эфира в Instagram губернатор Андрей Клычков.

"По той информации, которая к нам поступает, уже завтра в регион может прибыть первая партия беженцев в количестве около 500 человек. Ситуация крайне непростая, и оставаться в стороне, я считаю, мы не имеем права. Подготовлен проект постановления, мы определили пять учреждений, это [базы отдыха] "Орловчанка", "Ветерок", "Дубрава", "Солнышко" и "Березка", для первого размещения лиц, прибывающих на территорию региона", - сказал Клычков.

Он отметил, что в регионе создан организационный штаб по помощи беженцам. Также приняты решения об оценке здоровья беженцев, оформлению необходимых для них документов, доставки граждан от мест прибытия до пунктов временного размещения. "Дал поручение организовать фонд для того, чтобы [тот], у кого будет желание, поддержал этих людей", - добавил Клычков.

О готовности принимать граждан из ДНР и ЛНР в субботу сообщили власти Московской, Белгородской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской, Ярославской и других областей. "У нашего региона уже есть опыт приема беженцев в 2014 году, поэтому у нас есть постоянно работающий оперативный штаб, есть пункты временного размещения. Мы готовы при первой же необходимости принять беженцев из Донбасса", - сообщил ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили в пятницу об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.