Навальный подал еще один иск к администрации колонии во Владимирской области

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 УФСИН РФ по Владимирской области в Покрове, подал еще один иск к руководству колонии. Соответствующие данные опубликованы в картотеке Петушинского районного суда.

"Регистрация административного искового заявления. Административный истец: Навальный Алексей Анатольевич. Административный ответчик: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области", - говорится в картотеке. Подробности о требованиях искового заявления пока не сообщаются.

Как следует из материалов суда, поступило исковое заявление Навального об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями.

Иски Навального к администрации покровской колонии поступали в Петушинский районный суд в апреле, мае, июне, ноябре и декабре прошлого года. Все они были связаны с обжалованием действий сотрудников исправительного учреждения.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января прошлого года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.