Можно ли одновременно заболеть ковидом и гриппом? Главное о коронавирусе за 19 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 15 199 720 случаев заражения, из них новых — 179 147. За сутки умерли 798 человек, за весь период — 344 755.
- Одновременное заболевание ковидом и гриппом невозможно, так как один вирус вытесняет другой, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
- Беженцы, прибывающие в Ростовскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик, будут сдавать тесты на коронавирус в местах проживания, а не на границе.
Москва
- Всего зафиксирован 2 657 801 случай заражения, из них новых — 6 974.
- Власти Москвы направили в Амурскую, Курскую и Саратовскую область, Алтайский край и Забайкалье, Крым, Северную Осетию, Чувашию и Нижний Новгород бригады врачей для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Мир
- Всего зафиксировано более 421,9 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на список вопросов от Скотленд-Ярда о вечеринках, проходивших в его канцелярии на Даунинг-стрит в период действия коронавирусных ограничений.
- Полиция Оттавы, усиленная сотрудниками правоохранительных органов из других городов и регионов, в том числе спецподразделениями, начала масштабную операцию по завершению акции протеста дальнобойщиков, которые митингуют в столице Канады с 29 января.
- Президент США Джо Байден продлил в стране режим чрезвычайной ситуации, который был введен в марте 2020 года из-за распространения коронавируса.