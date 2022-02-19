Власти Петербурга проверили все медучреждения города после инцидента с отравлением барием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Партия бария, из-за которой погибли пациенты в консультативно-диагностическом центре № 1, использовалась только в этом медучреждении Петербурга. Как установила проверка, остальные клиники используют медицинское рентгеноконтрастное средство, сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Ранее главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу сообщало о 23 пострадавших после рентгеноскопического обследования органов ЖКТ. Три пациента, проходившие через процедуру, умерли, предположительно, из-за использования контрафактного препарата. Проверяется информация о еще нескольких погибших.

"Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города, и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ №1. Во всех других медицинских учреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС. Следствие продолжает выяснять причины произошедшего в диагностическом центре, комитетом оказывается необходимое содействие", - отметил Лисовец.

Он напомнил, что власти города приняли решение оказать семьям погибших в результате инцидента материальную помощь в размере 1 млн рублей. Пострадавшие также получат компенсации 500 тыс. и 300 тыс. рублей. Также разработан комплексный план оказания адресной медико-социальной помощи пострадавшим и членам семей погибших.

Ранее сообщалось, что в консультативно-диагностическом центре в Выборгском районе Петербурга, по версии следствия, при рентгеноскопических исследованиях использовался запрещенный препарат "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В рамках этого дела задержан и арестован главврач медцентра Евгений Попов.

Комитет по здравоохранению Петербурга установил всех пациентов, которым 24-25 января выполнялись рентгеноскопические исследования в клинико-диагностическом центре и организовал для них обследование. Также организована проверка медицинских организаций города на применение запрещенного вещества при рентгене.