Власти Петербурга: нагрузка на систему здравоохранения в городе стабилизирована

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Уровень госпитализаций в Санкт-Петербурге по итогам недели снизился на 15% по сравнению с предыдущей неделей. Нагрузка на городскую систему здравоохранения стабилизирована, сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте" глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

"Уровень нагрузки на систему здравоохранения города стабилизировался. Под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся около 240 тысяч человек, из которых более 232 тысяч - в амбулаторном звене. Уровень госпитализаций в Петербурге за эту неделю по сравнению с предыдущей сократился примерно на 15 процентов. Количество свободных коек для инфекционных пациентов в городе достаточное и составляет более 20 процентов", - написал он.

Лисовец отметил, что сейчас в петербургских больницах лечатся от коронавируса 311 детей. Количество выздоравливающих детей в три раза превышает количество заболевающих. Против коронавируса в городе привиты уже более 2,7 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет. По словам главы комитета, партия в количестве 3 720 комплектов вакцины "Спутник М" в городе заканчивается, поэтому комитет направил в Минздрав РФ просьбу о поставке новой партии. При этом запас вакцин для взрослых достаточен.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом возрос до 18 042 человек, накануне было 16 398. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели более 1 млн человек (24 438 за сутки), умерли 31 176 (83 за сутки).