Президент Туркмении представил первую в этом году книгу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов представил свою книгу, состоящую из его выступлений и обращений к общественности. Об этом сообщило TDH.

Сообщается, что в сборник, получившей название "Сияющие шаги благополучия", вошли размышления главы государства о развитии страны, внешней политике, экономике, культуре и науке, а также множество предложений, касающихся дальнейшего развития государства. Бердымухамедов сообщил о завершении работы над книгой на расширенном заседании правительства в пятницу. Он высказал убеждение, что эта книга станет для каждого из присутствовавших интересным и полезным пособием, и добавил, что это его подарок всему туркменскому народу.

Один из экземпляров он вручил зампредседателя кабмина - министру иностранных дел Рашиду Мередову.

Бердымухамедов 11 февраля на заседании верхней палаты парламента заявил, что пришло время уступить дорогу во власть молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года) и теперь принял "непростое решение". На следующий день Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов объявила, что на 12 марта назначены внеочередные президентские выборы.

Президент Туркмении написал уже целый ряд книг на самые разные темы. Важным источником вдохновения Бердымухамедова служат ахалтекинские скакуны, которые считаются в Туркмении национальным достоянием. Им глава государства посвятил множество монументальных трудов, а также несколько стихотворений. Также он составил многотомный справочник "Лекарственные растения Туркменистана", в котором содержатся описания трав, правила их сбора и способы приготовления лечебных настоев. Помимо этого, он выпустил книгу, посвященную туркменскому ковроткачеству "Живая легенда", писал об особенностях национальной кухни и о другом предмете гордости республики - собаках породы алабай.

В прошлом году вышли еще две его книги - "Белый город Ашхабад" и "Независимость - наше счастье". Всего за авторством Бердымухамедова насчитывается около 60 книг, многие из которых переведены на иностранные языки.