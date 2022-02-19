Регионы Северного Кавказа смогут принять 3,3 тыс. беженцев из Донбасса

ПЯТИГОРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа смогут принять более 3 тыс. беженцев из Донбасса, предоставив им необходимые условия для проживания, говорится в сообщении пресс-службы аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"Регионы Северо-Кавказского федерального округа объявили о готовности принять на своей территории 3,3 тыс. беженцев из Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в Республике Дагестан ждут порядка 600 человек, в Чеченской Республике подготовлены условия для 700 мирных жителей. В Республике Ингушетия уже сегодня располагают всем необходимым для помощи 750 беженцам, в Республике Северная Осетия - Алания - 500, в Кабардино-Балкарской Республике - 400. На Ставрополье готовы принять около 200 человек, в Карачаево-Черкесской Республике - еще 150.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС.