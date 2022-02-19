Условное освобождение. Как болеют ковидом и выходят из пандемии в Италии

РИМ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Пандемия в Италии, как во многих странах, пошла на спад. Суточный прирост новых случаев заражения в последние недели сократился более, чем вдвое, хотя сохраняется на уровне нескольких десятков тысяч. Впервые за много месяцев в отделениях интенсивной терапии по стране находятся меньше тысячи пациентов с коронавирусом.

Улучшение эпидемиологических показателей итальянские власти объясняют хорошим уровнем вакцинации, одним из самых высоких в Европе, который приближается к 90% населения старше 12 лет. Большинство из них уже ревакцинировались. Частично этого удалось добиться благодаря введению обязательного ковид-сертификата для почти всех видов деятельности, включая трудовую. Но во многом в Италии прививаются добровольно, а противников вакцинации немного. Тем не менее, пресечь хождение вируса (сейчас превалирует омикрон-штамм) не удалось, и заражаются вакцинированные, перенося заболевание без симптомов или в легкой форме.

Как корр. ТАСС сказал в субботу один из ведущих итальянских инфекционистов, директор клиники инфекционных заболеваний в Генуе "Сан-Мартино" Маттео Бассетти, используемые вакцины в 2/3 случаев препятствуют заражению, в 1/3 не защищают. "Но при 50 млн вакцинированных - нормально, что часть заражается, но переносит вызываемое коронавирусом заболевание в очень легкой форме. Продолжительность заражения у вакцинированного примерно в два раза короче по времени, чем у непривитого, и в среднем длится 4 дня", - сказал специалист.

Бассетти убежден, что вакцины показали хороший результат. "Главная задача вакцины снизить число людей, которым нужна госпитализация, и в этом мы видим безусловный успех. Сегодня без прививки с нынешним числом заражений у нас было в десятки раз больше смертельных исходов", - сказал медик. Он считает, что необходимо пересмотреть подход к регистрации летальных исходов людей с коронавирусом. В Италии число смертей, ставших следствием коронавирусной инфекции, исчисляется двумя - тремя сотнями в день. "Нужно разобраться, можно ли относить к умершим от ковида всех тех, у кого выявляется положительный результат теста на коронавирус. Смерть многих по вероятным другим причинам квалифицируется сегодня как смерть вследствие выявленной коронавирусной инфекции", - пояснил он.

"Сложно делать прогнозы, но при высоком уровне иммунизации, я думаю, что в Италии наиболее острые и агрессивные формы заболевания, которые ведут к необходимости госпитализации, будут преодолены", - полагает специалист. Он считает, что пока нет необходимости в четвертой дозе вакцины. "Пока мы остановились на третьей. На основе научных данных будет определяться, нужна ли будет новая доза и когда. Возможно, в ней появится необходимость через год после получения третьей", - предположил собеседник агентства.

По мнению специалиста, нужно идти к тому, чтобы бессимптомные заразившиеся не должны были соблюдать самоизоляцию. "Человек, перенесший ковид и получивший отрицательный результат теста на коронавирус, не может быть переносчиком вируса даже после контакта с зараженным", - заверил медик.

Ослабление ограничений и прогнозы

В Италии давно начали отменять ограничения. Но это стало возможно благодаря повсеместному использованию ковид-сертификатов. Однако населения, а также некоторые представители политических сил считают сам этот инструмент достаточно ограничивающим и дискриминационным. Сейчас в стране идет дискуссия о том, отменять ли хождение этого "санитарного паспорта" с завершением режима чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 31 марта и, скорее всего, продлен уже не будет.

Под вопросом пока остаются сроки открытия страны для туризма из целого ряда стран, включая Россию. Пока действует запрет на поездки с туристическими целями, но и он должен быть отменен с завершением режима ЧС. Однако в Минздраве, который регулирует эти вопросы, на соответствующий вопрос не отвечают. Как заявили корр. ТАСС в министерстве туризма, глава ведомства Массимо Гаравалья "делает все, чтобы добиться разблокирования туризма". В частности, результатом этих усилий стало недавно принятое решение о фактическим признании вакцинированных не получившими сертификацию в ЕС препаратами (среди которых российский "Спутник V"). Правительство постановило, что в условиях повсеместного требования наличия ковид-сертификата на основе вакцинации (или выздоровления) иностранцам, привитым не одобренными в ЕС вакцинами, разрешается иметь доступ ко всем услугам по базовой справке на основе отрицательного результата теста на коронавирус.

Тест тесту рознь

С этими тестами многое непонятно. Тесты по экспресс-технологии давно признаны ненадежными, но при их повсеместном распространении отказаться от них нельзя. Кроме того, более точный ПЦР-тест сделать достаточно сложно. Специализированных лабораторий не хватает. Поэтому даже для выписки после заражения ПЦР-тест не требуется. Достаточно теста на антиген, но с так называемым расчетным индексом (COI). Для выхода из карантина после контакта с зараженным достаточно простого аптечного теста по экспресс-технологии, да и нужен он в основном непривитым детям. Вакцинация рекомендована с 5 лет, с 12 лет ребенку необходим ковид-сертификат, но не для посещения школы. Сроки карантина, в том числе в школах, сокращены. А привитые тремя дозами карантин после контакта с зараженным и вовсе могут его не соблюдать, придерживаясь всех норм предосторожности, включая использование маски.

Ношение маски на открытом воздухе отменено с 11 февраля. Но пока оно обязательно с закрытых помещениях. В скором времени обещают довести до полной заполняемости спортивные стадионы. После длительного перерыва открылись дискотеки, но пока с ограниченным числом посетителей и, разумеется, только с "грин-пассом" на основе вакцинации или выздоровления. На Апеннины вернулись карнавалы, включая знаменитые Венецианский (хоть и без основных массовых зрелищ) и в Виареджо.

За все время пандемии в Италии коронавирусом заразились почти 12,5 млн человек, из которых скончались более 152 тыс.